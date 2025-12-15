Inflacioni në Kosovë: 100 eurot e vitit 2019 sot vlejnë vetëm 78 euro
Inflacioni ka ulur vlerën e parasë në blerje. Kështu ka thënë ekonomisti Edison Jakurti përmes një postimi në Facebook. Ai ka thënë se 100 eurot mbesin gjithmonë 100 euro në letër, por ndryshon ajo se sa mund të blesh me to. Vlerë reale të parasë, Jakurti e ka quajtur atë se sa mund të blesh…
Inflacioni ka ulur vlerën e parasë në blerje. Kështu ka thënë ekonomisti Edison Jakurti përmes një postimi në Facebook.
Ai ka thënë se 100 eurot mbesin gjithmonë 100 euro në letër, por ndryshon ajo se sa mund të blesh me to.
Vlerë reale të parasë, Jakurti e ka quajtur atë se sa mund të blesh me të njejtën vlerë nominale të parasë kur çmimet e produkteve rriten, shkruan lajmi.net.
Përmes një grafiku, ai tregon se sa vlejnë 100 eurot e vitit 2019, pasi t’i heqim efektet e rritjes së çmimeve.
“Në vitin 2014, me 100 euro të vitit 2019 do të mund të blinim mallra e shërbime në vlerë rreth 105 euro. Në vitin 2025, 100 euro e 2019 vlen vetëm 78 euro. Atë që në vitin 2019 e blinim me 100 euro, në vitin 2025 na kushton rreth 128 euro. Inflacioni e ka gërryer ndjeshëm fuqinë blerëse në Kosovë këto 3-4 vitet e fundit”, ka shkruar Jakurti në Facebook.
Inflacioni ka vështirësuar jetën e qytetarëve në Kosovë, duke iu ndikuar drejtpërdrejtë në shportën konsumatore, që përbëhet nga ushqimet kryesore për të jetuar. /Lajmi.net/
Postimi i plotë i tij: