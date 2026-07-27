Aksident me fatalitet në Istog, vdes motoçiklisti
Një aksident me fatalitet ka ndodhur sot në fshatin Veriq të Istogut. Një motoçiklist ka humbur jetën pas përplasjes me një kamion, ndërsa aksidenti është konfirmuar edhe nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi. “Me datë 27.07.2026, rreth orës 12:17, Policia është njoftuar për një aksident në fshatin Veriq-Istog. Në aksident janë…
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Një aksident me fatalitet ka ndodhur sot në fshatin Veriq të Istogut.
Një motoçiklist ka humbur jetën pas përplasjes me një kamion, ndërsa aksidenti është konfirmuar edhe nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
“Me datë 27.07.2026, rreth orës 12:17, Policia është njoftuar për një aksident në fshatin Veriq-Istog. Në aksident janë përfshirë një kamion dhe një motoçikletë. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe autoambulanca, ndërsa mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e një personi, motoçiklistit”, ka deklaruar Gashi.
Njësitet relevante të Policisë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat që çuan deri te ky aksident tragjik. Trupi i pajetë i viktimës është dërguar për procedurat e parapara me urdhër të organeve kompetente./Lajmi.net/