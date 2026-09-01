Imri Ahmeti: Do të duhej të njoftohej partia para publikimit të emrit për president, Abdixhiku e bëri të kundërtën
Kryetari i Lipjanit, Imri Ahmeti, ka thënë se kreu i partisë do të duhej të njoftonte Kryesinë dhe Grupin Parlamentar të LDK’së për emrin e presidentit, para se ai të bëhej publik. Sipas tij, Abdixhiku e ka bërë krejt të kundërtën dhe se tash mbetet të shihet se cili do të jetë qëndrimi i GP…
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Kryetari i Lipjanit, Imri Ahmeti, ka thënë se kreu i partisë do të duhej të njoftonte Kryesinë dhe Grupin Parlamentar të LDK’së për emrin e presidentit, para se ai të bëhej publik.
Sipas tij, Abdixhiku e ka bërë krejt të kundërtën dhe se tash mbetet të shihet se cili do të jetë qëndrimi i GP të LDK’së për emrin e Bekim Sejdiut.
“Unë mendoj që po, është dashtë me u konsultu. Është dashtë me pasë pajtueshmëri, e masanej me e bo publike. Më duket që kanë shku krejt të kundërtën. Tash jemi në një situatë që besoj se Kryesia do ta gjej një zgjidhje”, ka deklaruar Imri Ahmeti sot.