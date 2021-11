Presidenti Meta foli edhe për Festën e 28 nëntorit, ku tha se kanë një festë të madhe.

Poashtu Meta tha se zgjedhjet në Kosovë ishin demokratike.Takimi është zhvilluat pa praninë e medieve.

Meta është takuar mëngjesin e së enjtes me kreun e AAK-së, Ramush Haradinaj, ndërsa do të takohet edhe me kreun e PDK-së, Memli Krasniqi dhe atë të Qeverisë, Albin Kurti./Lajmi.net/