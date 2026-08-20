Ilir Kërçeli- Avdullah Hotit: Na trego qysh e shitet thëngjillin 8 euro për ton?
Deputeti i LVV-së, Ilir Kërçeli, i ka replikuar ish-kryeministrit Avdullah Hoti, duke i përmendur marrëveshjen e qeverisë Hoti për shitjen e thëngjillit. Hoti thotë se marrëveshja e fundit godet rëndë sistemin energjetik, teksa Kërçeli u shpreh se një marrëveshje pa fitim e kishte bërë vet. “Ish-Kryeministri Hoti meqë qenka kyçë në temën e thëngjillit, le…
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Deputeti i LVV-së, Ilir Kërçeli, i ka replikuar ish-kryeministrit Avdullah Hoti, duke i përmendur marrëveshjen e qeverisë Hoti për shitjen e thëngjillit.
Hoti thotë se marrëveshja e fundit godet rëndë sistemin energjetik, teksa Kërçeli u shpreh se një marrëveshje pa fitim e kishte bërë vet.
“Ish-Kryeministri Hoti meqë qenka kyçë në temën e thëngjillit, le të na tregojë qysh pikërisht në kohën e qeverisë së tij antikushtetuese KEK ka shitur thëngjill për Maqedoni përmes stërshitësve, PA FITIM për vete, me çmim 8 Euro/ton, me kontratë të papublikuar te operatori Enertech.
Për këtë ka aktakuzë pasi që me ardhjen e Qeverisë Kurti, rasti është dërguar në Prokurori.
Nuk duhet me qenë ekonomist për me ditë që dikush këtu ka fitu – veç jo KEK-u” shkroi Kërçeli në Facebook.