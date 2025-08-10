IKSHPK u bën thirrje qytetarëve: Kujdes gjatë temperaturave të larta
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) ka apeluar për kujdes të shtuar gjatë ditëve me temperatura të larta, të cilat po mbizotërojnë në vend.
IKSHPK thekson se nxehtësia e lartë mund të ndikojë negativisht në shëndetin e qytetarëve, veçanërisht tek të moshuarit, fëmijët dhe personat me sëmundje kronike.
Prandaj, qytetarët ftohen të ndjekin disa këshilla të thjeshta, por të rëndësishme për të mbrojtur veten dhe të afërmit e tyre.
Disa nga këshillat e IKSHPK-së për mbrojtje gjatë vapës:
Pini ujë rregullisht për të qëndruar të hidratuar,
Përdorni syze dielli me mbrojte UV
Vendosni krem mborjtës kundër diellit
Vishni rroba të lehta dhe mbani kapelë
Qëndroni në hije dhe shmangni ekspozimin nga ora 11:00 deri në 17:00
Mos lini fëmijët apo kafshët në automjete të parkuara.
IKSHPK i bën thirrje qytetarëve që të informohen nga burime zyrtare dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore në rast të ndonjë problemi shëndetësor që lidhet me temperaturat e larta.