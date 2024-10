IKD organizoi takim diskutues me pensionistë, Miftaraj: Do bëjmë përpjekje maksimale t’i promovojmë të drejtat e pensionistëve Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), së bashku me Shoqatën e Pensionistëve të Kosovës, me përkrahje të National Endowment for Democracy dhe Rockefeller Brothers Fund, më 11 tetor 2024, organizuan takim diskutues me pensionistët ku u publikua raporti “Shteti neglizhon harmonizimin e pensioneve me koston e jetesës”. Në hapje të këtij takimi, Ehat Miftaraj, Drejtor…