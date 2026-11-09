iCore hap sonte dyert në Albi Mall, nga ora 20:00
iCore hap sonte, nga ora 20:00, dyert e lokalit të ri në Albi Mall, duke sjellë një tjetër pikë për adhuruesit e produkteve Apple në Kosovë. iCore, si rishitës i autorizuar i produkteve Apple, u ofron klientëve mundësinë të njihen nga afër me një gamë të gjerë pajisjesh për punë, studime dhe përdorim të përditshëm.…
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iCore hap sonte, nga ora 20:00, dyert e lokalit të ri në Albi Mall, duke sjellë një tjetër pikë për adhuruesit e produkteve Apple në Kosovë.
iCore, si rishitës i autorizuar i produkteve Apple, u ofron klientëve mundësinë të njihen nga afër me një gamë të gjerë pajisjesh për punë, studime dhe përdorim të përditshëm.
Përveç produkteve origjinale Apple, iCore ofron edhe këshillim profesional për përzgjedhjen e pajisjeve sipas nevojave të klientëve, ndërsa produktet shoqërohen me një vit garanci.
Hapja e lokalit të ri në Albi Mall shënon një tjetër hap në zgjerimin e pranisë së iCore në tregun kosovar.
Për më shumë informacione rreth produkteve dhe ofertave, vizitoni icore.ks
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