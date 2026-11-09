Maqedonci takon ambasadorin e Belgjikës, diskutohet thellimi i bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes
Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka zhvilluar një takim me ambasadorin e ri të Mbretërisë së Belgjikës në Kosovë, Arnaud Dusaucy, në vizitën e tij të parë pas marrjes së detyrës. Gjatë takimit, Maqedonci e falënderoi ambasadorin për mbështetjen e vazhdueshme të Belgjikës ndaj Kosovës, veçanërisht në sektorin e mbrojtjes dhe sigurisë. Sipas njoftimit, në…
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Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka zhvilluar një takim me ambasadorin e ri të Mbretërisë së Belgjikës në Kosovë, Arnaud Dusaucy, në vizitën e tij të parë pas marrjes së detyrës.
Gjatë takimit, Maqedonci e falënderoi ambasadorin për mbështetjen e vazhdueshme të Belgjikës ndaj Kosovës, veçanërisht në sektorin e mbrojtjes dhe sigurisë.
Sipas njoftimit, në fokus të diskutimeve ishte thellimi i bashkëpunimit dypalësh, përfshirë akreditimin e atasheut të mbrojtjes së Kosovës në Belgjikë dhe zbatimin e letërqëllimit të përbashkët ndërmjet dy shteteve.
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