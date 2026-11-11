iCore hap dyert në Albi Mall, vend i ri për të blerë produktet e Apple

iCore është hapësira e re dedikuar produkteve të Apple. Telefona, tabletë, ora e çdo produkt të Apple tani mund ta gjeni edhe në Albi Mall në dyqanin e iCore. Në hapjen e këtij dyqani janë mbledhur të ftuar dhe vizitorë, të cilët kanë pasur mundësinë të njihen nga afër me dyqanin dhe ofertën e tij…

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11/11/2026 11:25

iCore është hapësira e re dedikuar produkteve të Apple.

Telefona, tabletë, ora e çdo produkt të Apple tani mund ta gjeni edhe në Albi Mall në dyqanin e iCore.

Në hapjen e këtij dyqani janë mbledhur të ftuar dhe vizitorë, të cilët kanë pasur mundësinë të njihen nga afër me dyqanin dhe ofertën e tij si Apple Authorised Reseller.

Për blerjet tuaja të Apple, vizitoni dyqanin iCore dhe gjeni çdo gjë që ju nevojitet. /Lajmi.net/

Video nga hapja e dyqanit:

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