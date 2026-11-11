Mbreti i Holandës e uron Presidenten për detyrën e re, shpreh bindjen se marrëdhëniet mes dy vendeve do të zhvillohen në të mirë të popujve

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pranuar një letër urimi nga Mbreti i Holandës, Willem-Alexander R., me rastin e marrjes së detyrës. Në letrën e tij, Mbreti Willem-Alexander R., ka shprehur bindjen se marrëdhëniet dypalëshe ndërmjet Kosovës dhe Holandës do të vazhdojnë të zhvillohen në të mirë të të dy popujve, si…

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11/11/2026 11:20

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka pranuar një letër urimi nga Mbreti i Holandës, Willem-Alexander R., me rastin e marrjes së detyrës.

Në letrën e tij, Mbreti Willem-Alexander R., ka shprehur bindjen se marrëdhëniet dypalëshe ndërmjet Kosovës dhe Holandës do të vazhdojnë të zhvillohen në të mirë të të dy popujve, si dhe gatishmërinë për vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet dy vendeve.

Në përfundim të letrës, Mbreti Willem-Alexander R. i ka uruar Presidentes Shiroka Pula sukses në përmbushjen e detyrave të saj. /Lajmi.net/

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