Zëdhënësi i Aleancës i drejtohet Rizvanollit: Kur kthehet në funksion B1-shi dhe sa milionë euro u blenë sot energji?

Zëdhënësi i Aleancës, Kushtrim Xhemaili, ka reaguar ndaj ministres së Ekonomisë, Artane Rizvanolli, duke ngritur dy pyetje lidhur me krizën energjetike dhe funksionimin e bllokut B1 të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK). Përmes një postimi në Facebook, Xhemaili ka shkruar: “Mirëmëngjes, Artane, kur kthehet në funksion blloku B1? Sa milionë euro blenët sot energji?”

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11/11/2026 11:11

Zëdhënësi i Aleancës, Kushtrim Xhemaili, ka reaguar ndaj ministres së Ekonomisë, Artane Rizvanolli, duke ngritur dy pyetje lidhur me krizën energjetike dhe funksionimin e bllokut B1 të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK).

Përmes një postimi në Facebook, Xhemaili ka shkruar:

“Mirëmëngjes, Artane, kur kthehet në funksion blloku B1? Sa milionë euro blenët sot energji?”

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