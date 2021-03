Suedia është në avantazh përball Gjeorgjisë dhe Zlatan Ibrahimovic është bërë protagonisti kryesor i suedezëve, shkruan lajmi.net.

Ibrahimovic asistoi për Claesson në min (35’) për ti dhënë avantazhin suedezëve.

Rezultati momental, Suedia 1-0 Gjeorgjia./Lajmi.net/

Viktor Claesson with the goal and Zlatan Ibrahimovic with the assist against Georgia! pic.twitter.com/U63EatGM9l

— 🇸🇪 (@SwedeStats) March 25, 2021