Ibrahimovic ka vazhduar edhe një vit kontratën me Milanin Zlatan Ibrahimovic do të vazhdojë të jetë lojtar i Milanit edhe për një vit tjetër. Ibrahimovic kishte kontratë me ‘Rossonerët’ deri në qershor të këtij viti, por e ka vazhduar edhe një vit. Është Fabrizio Romano, që njofton për rinovimin e yllit suedez, transmeton lajmi.net. Marrëveshja e arritur do ta mbajë 40 vjeçarin në ‘San…