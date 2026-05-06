Ibrahimi i AKK-së del me thirrje: Komunat të mos paguajnë për stafin mbështetës në zgjedhje

Asociacioni i Komunave të Kosovës ka reaguar mbi obligimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që obligon komunat të mbulojnë pagesat për stafin mbështetës, të angazhuar në procesin zgjedhor. Sipas drejtorit ekzekutiv të Asociacionit të Komunave, Sazan Ibrahimi, kjo përbën zhvendosje të padrejtë të përgjegjësive financiare dhe goditje direkte për buxhetet komunale. Në një deklarim për…

Lajme

06/05/2026 08:55

Asociacioni i Komunave të Kosovës ka reaguar mbi obligimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që obligon komunat të mbulojnë pagesat për stafin mbështetës, të angazhuar në procesin zgjedhor.

Sipas drejtorit ekzekutiv të Asociacionit të Komunave, Sazan Ibrahimi, kjo përbën zhvendosje të padrejtë të përgjegjësive financiare dhe goditje direkte për buxhetet komunale.

Në një deklarim për lajmi.net, Ibrahimi thotë se komunat veçse ndodhen nën presion të madh financiar.

“Situata bëhet edhe më shqetësuese kur dihet se niveli qendror ende nuk ka ekzekutuar pagesat për të njëjtin staf nga proceset e kaluara zgjedhore.

AKK e bën të qartë se organizimi dhe financimi i zgjedhjeve është përgjegjësi ekskluzive e KQZ-së dhe jo e komunave” ka thënë ai.

Me këtë rast, Ibrahimi ka kërkuar nga KQZ-ja që të ndalojë këtë praktikë dhe të marrë përsipër të gjitha obligimet financiare që lidhen me procesin zgjedhor.

“Çdo tentativë për bartjen e kostove të zgjedhjeve te komunat është e papranueshme dhe do të kundërshtohet fuqishëm nga pushteti lokal” përfundoi Ibrahimi.

Artikuj të ngjashëm

May 6, 2026

Rryma nuk u shtrenjtua sivjet – por çka fshihet pas kësaj?

May 6, 2026

Shtyrja e vendimit përfundimtar, Behrami: Specialja po ia kalon edhe gjykatave...

May 6, 2026

Një muaj më parë u la jashtë Kryesisë së LDK-së, tani...

May 5, 2026

Rubio: Përfundon operacioni ushtarak i nisur në shkurt kundër Iranit

May 5, 2026

Trumpi thotë se ShBA-ja do të bëjë marrëveshje të jashtëzakonshme për...

May 5, 2026

Irani sulmon përsëri me dronë dhe raketa Emiratet e Bashkuara Arabe

Lajme të fundit

Rryma nuk u shtrenjtua sivjet – por çka fshihet pas kësaj?

Shtyrja e vendimit përfundimtar, Behrami: Specialja po ia...

Një muaj më parë u la jashtë Kryesisë...

​Bayern-PSG, sonte caktohet rivali i Arsenalit në Champions