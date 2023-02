“I thashë ku mund të shkoja për darkë”, Jorginho tregon historinë interesante me Granit Xhakën

Futbollisti i Kombëtares së Italisë, Jorginho po kalon momente të mira në Premier League në ekipin, Arsenal pas transferimit të tij nga Chelsea gjatë mini afatit dimëror.

Jorginho tregoi një histori interesante që ka pasur në fillim me lojtarin shqiptar të Kombëtares së Zvicrës, Granit Xhaka, shkruan Lajmi.net

“E pyeta një ditë më parë se ku mund të shkoja për darkë këtu dhe ai më rezervoi dhe nuk më la të paguaj. Isha si “Ok, faleminderit shumë.” Ha ha ha.”

Kujtojmë që Jorginho luajti një rol të madh në fitoren e madhe të Arsenalit ndaj Aston Villas në vikendin e kaluar./Lajmi.net/

🗣️| Jorginho on Granit Xhaka: “I asked him the other day where I could go for dinner around here and he booked me and didn't let me pay as well. I was like ‘Ok, thank you very much.’ Ha ha ha.” #afc pic.twitter.com/mYnLVe52PV

