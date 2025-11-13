“I preku gjoksin e zhveshur, e puthi kundër vullnetit të saj” | Gjykata në Freiburg dënon kosovarin 69-vjeçar pasi sulmoi një grua seksualisht në saunë
Një burrë 69-vjeçar është dënuar me kusht në procedura të përshpejtuara për sulm seksual dhe dëmtim trupor. Gjykata e Qarkut e Freiburgut (Gjermani) i ka shqiptuar atij një dënim me kusht prej gjashtë muajsh dhe një gjobë prej 2,500 eurosh, ka njoftuar zyra e prokurorit publik të enjten, transmeton albinfo,ch.
Incidenti ndodhi të dielën pasdite, më 9 nëntor, në dhomën e avullit të një studioje fitnesi në zonën e Freiburgut.
Shtetasi kosovar iu afrua një gruaje 42-vjeçare pa u nxitur, e komplimentoi dhe bëri vërejtje sugjestive, shkruan nachrichten-heute.net. Kur gruaja u përpoq të largohej nga sauna, ai i kapi dorën, i preku gjoksin e zhveshur dhe e puthi kundër vullnetit të saj, duke i shkaktuar skuqje të qafës.
Gruaja arriti të lirohej dhe të informonte stafin e studios. I dyshuari, i cili jeton në Zvicër dhe ishte në rajon për të kaluar fundjavën, u arrestua të dielën.
Vendimi i së hënës, më 10 nëntor, nuk është ende ligjërisht i detyrueshëm.