I jepet lamtumira e fundit Laurentit!
Në fshatin e tij Llukar, u varros Laurent Krasniqi, i cili humbi jetën tragjikisht si pasojë e një aksidenti me motor që pësoi të mërkurën mbrëma. Familjarë, miq, të afërm dhe bashkëvendës u mblodhën për t’i dhënë lamtumirën e fundit Laurentit. U prehtë në paqe, ndërsa familjes i shprehim ngushëllimet më të sinqerta.
Lajme
Në fshatin e tij Llukar, u varros Laurent Krasniqi, i cili humbi jetën tragjikisht si pasojë e një aksidenti me motor që pësoi të mërkurën mbrëma.
Familjarë, miq, të afërm dhe bashkëvendës u mblodhën për t’i dhënë lamtumirën e fundit Laurentit.
U prehtë në paqe, ndërsa familjes i shprehim ngushëllimet më të sinqerta.