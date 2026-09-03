I jepet lamtumira e fundit Laurentit!

Në fshatin e tij Llukar, u varros Laurent Krasniqi, i cili humbi jetën tragjikisht si pasojë e një aksidenti me motor që pësoi të mërkurën mbrëma. Familjarë, miq, të afërm dhe bashkëvendës u mblodhën për t’i dhënë lamtumirën e fundit Laurentit. U prehtë në paqe, ndërsa familjes i shprehim ngushëllimet më të sinqerta.

Lajme

03/09/2026 17:29

Në fshatin e tij Llukar, u varros Laurent Krasniqi, i cili humbi jetën tragjikisht si pasojë e një aksidenti me motor që pësoi të mërkurën mbrëma.

Familjarë, miq, të afërm dhe bashkëvendës u mblodhën për t’i dhënë lamtumirën e fundit Laurentit.

U prehtë në paqe, ndërsa familjes i shprehim ngushëllimet më të sinqerta.

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