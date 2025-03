I dërguari i BE-së për dialogun javën tjetër në Kosovë – Kë do ta takojë Sorensen? I dërguari i Posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen do të qëndrojë në Kosovë javën që vie. Saktësisht Sorensen pritet që në Kosovë të jetë më 17 deri më 19 mars. Lajmi tashmë është konfirmuar edhe nga Bashkimi Evropian. Ndërkaq, Sorensen thuhet se do të takohet edhe me zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi dhe…