I dashuruar pas Akademisë/ Lampard u dha minuta tetë talentëve, përfshi edhe Armando Brojën

Legjenda e Chelseat ka punuar shumë me Akademinë e Bluve të Londrës kur ishte për herë të parë në stolin ‘blu’, shkruan Lajmi.net

Madje ishte pikërisht Lampard ai që i dha minutat e para në “Stamford Bridge” sulmuesit shqiptar, Armando Broja dhe nga ai moment, lojtari ‘kuqezi’ pati vëmendje të madhe.

Përveç Brojës, Lampard u ka dhënë minuta në Premier League edhe shtatë talentëve tjerë, përfshi: Reece James, Mason Mount, Tino Anjorin, Marc Guehi, Tariq Lampety, Billy Gilmour dhe Ian Maatsen.

Kujtojmë që ndeshja e parë e Lampard në stolin e Chelseat do të jetë nesër, kundër Wolves në Premier League. Vetëm pesë ditë më vonë, Blutë luajnë ndaj Real Madridit në çerekfinalen e parë të UEFA Champions League./Lajmi.net/

Ian Maatsen

Marc Guehi

Armando Broja

Billy Gilmour

Mason Mount

Reece James

Tino Anjorin

Tariq Lamptey

