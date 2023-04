Humbje zhgënjyese e Real Madrid / Ancelotti: Nuk na intereson, jemi gati për Chelsean

Villarreali e mposhti me rezultatin 3 me 2, në një ndeshje tejet interesante dhe me shumë gola të shënuara, shkruan Lajmi.net

Pas ndeshjes, trajneri Carlo Ancelotti u pyet nga gazetarët nëse kjo humbje mund të ndikojë në ndeshjen ndaj Chelseat, ai u përgjigj: “Jo, kjo ndeshje nuk do të ndikojë asgjë. Ne jemi gati për ndeshjen ndaj Chelseat”.

Me këtë fitore, Villarreali shkon në kuotën e 47 pikëve në pozitën e pestë. Kurse Real Madridi dorëzohet zyrtarisht për titullin e La Ligas. Ata tani mbesin me 59 pikë në pozitën e dytë./Lajmi.net/

Carlo Ancelotti on the loss to Villareal: “No [the defeat does not impact us]. We are ready for the game against Chelsea.” #UCL #RMCF #CFC

