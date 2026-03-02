“Humbja e jetëve të reja është dhimbje e madhe”, Peci ngushëllon familjet që humbën djemtë në Itali

Dy të rinj nga Mitrovica kanë humbur jetën në një aksident fatal në Itali. Për lajmin e trishtë ka folur edhe kryetari i Mitrovicës, Faton Peci. “Me pikëllim të thellë mora lajmin për humbjen tragjike të dy të rinjve mitrovicas, Fidan Peci (27 vjeç) dhe Ardian Avdyli (21 vjeç), të cilët humbën jetën në një…

Lajme

02/03/2026 22:43

Dy të rinj nga Mitrovica kanë humbur jetën në një aksident fatal në Itali.

Për lajmin e trishtë ka folur edhe kryetari i Mitrovicës, Faton Peci.

“Me pikëllim të thellë mora lajmin për humbjen tragjike të dy të rinjve mitrovicas, Fidan Peci (27 vjeç) dhe Ardian Avdyli (21 vjeç), të cilët humbën jetën në një aksident të rëndë trafiku në Itali”, ka shkruar Peci.

Ai ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjeve Peci dhe Avdyli, miqve dhe të gjithë atyre që i njohën.

 

“Humbja e jetëve të reja është dhimbje e madhe për familjet, por edhe për mbarë qytetin tonë dhe Kosovën”, ka shkruar kryetari i Mitrovicës.

“Në këto momente të rënda, jemi pranë jush me mendje dhe zemër, duke ndarë dhimbjen dhe lutjet tona për shpirtin e tyre”, thuhet tutje në reagimin e Pecit.

Artikuj të ngjashëm

March 2, 2026

Goditje e fortë nga Izraeli, eliminohet komandanti i dyshuar për qindra...

March 2, 2026

Parashikimi i motit për nesër

March 2, 2026

Arifi: Kurti e propozon Osmanin vetëm nëse e di që dështon

March 2, 2026

Cakolli: S’ka mandat detyrues për deputetët, rrezikohen zgjedhjet nëse presidenti nuk...

March 2, 2026

Britania e Madhe do t’i lejojë SHBA-së të përdorë bazat për...

March 2, 2026

Bombardimi i Iranit, konfirmohet vdekja e shtatë komandantëve të lartë të...

Lajme të fundit

Goditje e fortë nga Izraeli, eliminohet komandanti i...

Parashikimi i motit për nesër

Arifi: Kurti e propozon Osmanin vetëm nëse e di që dështon

Real Madridi mposhtet nga Getafe në “Santiago Bernabeu”...