Hoxhaj uron 27-vjetorin e PDK-së: UÇK-ja solli çlirimin, PDK-ja i priu shtetformimit

Enver Hoxhaj ka uruar 27-vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike të Kosovës, duke kujtuar bashkëpunëtorët, aktivistët dhe familjet që e mbështetën partinë edhe në ditët më të vështira. Në një postim në Facebook, Hoxhaj ka theksuar se kjo ditë për të lidhet me njerëzit me të cilët ka ndarë përgjegjësi, beteja politike dhe besimin në…

Lajme

10/10/2026 10:50

Enver Hoxhaj ka uruar 27-vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike të Kosovës, duke kujtuar bashkëpunëtorët, aktivistët dhe familjet që e mbështetën partinë edhe në ditët më të vështira.

Në një postim në Facebook, Hoxhaj ka theksuar se kjo ditë për të lidhet me njerëzit me të cilët ka ndarë përgjegjësi, beteja politike dhe besimin në shtetndërtimin e Kosovës.

Një urim të veçantë ua ka drejtuar Hashim Thaçit, Kadri Veselit dhe Jakup Krasniqit, të cilët ndodhen në Hagë.

“Me ta kemi punuar për një Kosovë të lirë, të pavarur dhe të njohur në botë. Jam krenar për rrugën që kemi bërë bashkë dhe qëndroj pranë tyre me të njëjtën bindje”, ka shkruar Hoxhaj.

Ai ka nënvizuar rolin e UÇK-së në çlirimin e Kosovës dhe të PDK-së në shtetformim.

“UÇK-ja solli çlirimin, PDK-ja i priu shtetformimit. Këtë histori e kemi jetuar dhe nuk e rishkruan asnjë gjykatë!”, ka deklaruar Hoxhaj.

Artikuj të ngjashëm

October 10, 2026

RrGK fton qytetarët në protestën e 25 nëntorit: Vrasjet e grave...

October 10, 2026

Gjashtë gra të vrara këtë vit në Kosovë – tragjedia në...

October 10, 2026

SHKK parandalon futjen e një pakoje me 87 gramë narkotikë në...

October 10, 2026

Hamza në 27-vjetorin e PDK-së: Jemi partia e Thaçit, Veselit e Krasniqit

October 10, 2026

BE-ja kundërshton sanksionet amerikane ndaj GJPN-së, shqyrton masa për mbrojtjen e...

October 10, 2026

Zyra e të Drejtave të Njeriut e OKB-së: Izraeli mban në...

Lajme të fundit

RrGK fton qytetarët në protestën e 25 nëntorit:...

Gjashtë gra të vrara këtë vit në Kosovë...

SHKK parandalon futjen e një pakoje me 87...

Hamza në 27-vjetorin e PDK-së: Jemi partia e Thaçit, Veselit e Krasniqit