BE-ja kundërshton sanksionet amerikane ndaj GJPN-së, shqyrton masa për mbrojtjen e saj
Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje të thellë për sanksionet e reja të vendosura nga Shtetet e Bashkuara ndaj Gjykatës Penale Ndërkombëtare (GJPN), duke paralajmëruar se do të ndërmarrë masat e nevojshme për të siguruar vazhdimin e punës së këtij institucioni. Komisioni Evropian ka bërë të ditur se Brukseli synon të bashkëpunojë ngushtë me gjykatën për…
Bota
Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje të thellë për sanksionet e reja të vendosura nga Shtetet e Bashkuara ndaj Gjykatës Penale Ndërkombëtare (GJPN), duke paralajmëruar se do të ndërmarrë masat e nevojshme për të siguruar vazhdimin e punës së këtij institucioni.
Komisioni Evropian ka bërë të ditur se Brukseli synon të bashkëpunojë ngushtë me gjykatën për të garantuar funksionimin e saj dhe mbrojtjen e pavarësisë së drejtësisë ndërkombëtare. BE-ja shpreson që periudha gjashtëmujore para zbatimit të plotë të sanksioneve të shfrytëzohet për dialog me administratën amerikane, transmeton lajmi.net.
Një nga opsionet që po shqyrtohet është aktivizimi i të ashtuquajturit “mekanizëm i bllokimit”, një instrument ligjor që synon t’i pengojë kompanitë evropiane të zbatojnë sanksione të caktuara amerikane. Kjo masë do të mund të kufizonte ndikimin e sanksioneve në territorin e BE-së.
Presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, reagoi ndaj vendimit amerikan gjatë një konference të përbashkët për media në Hagë, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri holandez, Rob Jetten.
“Drejtësia ndërkombëtare është alternativa e vetme ndaj hakmarrjes. Nuk mund të kemi paqe të qëndrueshme pa përgjegjësi”, deklaroi Costa.
Ai i bëri thirrje Uashingtonit që gjatë gjashtë muajve të ardhshëm të angazhohet në bisedime për të tejkaluar mosmarrëveshjet, duke theksuar se BE-ja do të vazhdojë të mbështesë pavarësinë e gjykatës dhe të mbrojë anëtarët e punonjësit e saj.
Edhe kryeministri holandez, Rob Jetten, u zotua se vendi i tij do të vazhdojë të mbështesë GJPN-në përballë masave amerikane. “Do të bëjmë gjithçka që nevojitet për ta mbrojtur GJPN-në”, tha ai.
SHBA-ja arsyeton sanksionet me pretendime për njëanshmëri
Administrata e presidentit amerikan, Donald Trump, ka vendosur sanksione të gjera ndaj gjykatës, duke e akuzuar atë për njëanshmëri politike dhe për shënjestrim të padrejtë të shtetasve amerikanë dhe izraelitëve në lidhje me pretendimet për krime lufte.
Masat u njoftuan të premten nga sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, i cili deklaroi se Uashingtoni synon të ndërpresë transaksionet me institucionin dhe t’ia kufizojë aftësinë për të vepruar kundër SHBA-së.
“Do t’i ndalojmë transaksionet me këtë gjykatë të pabindur, duke i ndërprerë burimet dhe duke paralizuar aftësinë e saj për të vepruar kundër nesh”, deklaroi Rubio në një video të publikuar në rrjetet sociale.
Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara dhe qytetarët amerikanë nuk i nënshtrohen juridiksionit të GJPN-së.
Sanksionet parashohin ngrirjen e aseteve të gjykatës që ndodhen në SHBA, ndërsa kompanive dhe individëve amerikanë u është dhënë një periudhë gjashtëmujore për të ndërprerë marrëdhëniet e biznesit me të.
Netanyahu mirëpret vendimin, GJPN-ja e cilëson sulm ndaj drejtësisë
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, e ka mirëpritur vendimin e administratës amerikane. GJPN-ja ka lëshuar një urdhërarrest ndaj tij në lidhje me pretendimet për krime të kryera në Gaza.
Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social X, zyra e Netanyahut e cilësoi gjykatën si një organ politik, duke pretenduar se ajo përbën kërcënim për sovranitetin kombëtar dhe demokracitë që respektojnë ligjin.
Në anën tjetër, vetë Gjykata Penale Ndërkombëtare i dënoi sanksionet, duke i konsideruar ato si një sulm ndaj sundimit të ligjit dhe rendit juridik ndërkombëtar.
“Ky është një sulm ndaj sundimit të ligjit dhe themeleve të rendit juridik ndërkombëtar, si dhe ndaj parimit të thjeshtë se askush nuk qëndron mbi ligjin”, thuhet në reagimin e gjykatës.
Presidentja e GJPN-së, Tomoko Akane, deklaroi se institucioni do të vazhdojë ta përmbushë mandatin e tij në mënyrë të pavarur dhe të paanshme, duke u bazuar në ligj dhe prova, në interes të viktimave të krimeve të rënda.
Gjykata Penale Ndërkombëtare është institucion ndërkombëtar që merret me ndjekjen penale të personave të dyshuar për krime lufte, krime kundër njerëzimit, gjenocid dhe krimin e agresionit, me synimin që autorët e këtyre veprave të mos mbeten pa u ndëshkuar./lajmi.net/