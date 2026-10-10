BE-ja kundërshton sanksionet amerikane ndaj GJPN-së, shqyrton masa për mbrojtjen e saj

Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje të thellë për sanksionet e reja të vendosura nga Shtetet e Bashkuara ndaj Gjykatës Penale Ndërkombëtare (GJPN), duke paralajmëruar se do të ndërmarrë masat e nevojshme për të siguruar vazhdimin e punës së këtij institucioni. Komisioni Evropian ka bërë të ditur se Brukseli synon të bashkëpunojë ngushtë me gjykatën për…

Bota

10/10/2026 11:14

Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje thellë për sanksionet e reja vendosura nga Shtetet e Bashkuara ndaj Gjykatës Penale Ndërkombëtare (GJPN), duke paralajmëruar se do ndërmarrë masat e nevojshme për siguruar vazhdimin e punës këtij institucioni.

Komisioni Evropian ka bërë ditur se Brukseli synon bashkëpunojë ngushtë me gjykatën për garantuar funksionimin e saj dhe mbrojtjen e pavarësisë drejtësisë ndërkombëtare. BE-ja shpreson periudha gjashtëmujore para zbatimit plotë sanksioneve shfrytëzohet për dialog me administratën amerikane, transmeton lajmi.net.

Një nga opsionet po shqyrtohet është aktivizimi i ashtuquajturit “mekanizëm i bllokimit”, një instrument ligjor synon t’i pengojë kompanitë evropiane zbatojnë sanksione caktuara amerikane. Kjo masë do mund kufizonte ndikimin e sanksioneve territorin e BE-së.

Presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, reagoi ndaj vendimit amerikan gjatë një konference përbashkët për media Hagë, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri holandez, Rob Jetten.

“Drejtësia ndërkombëtare është alternativa e vetme ndaj hakmarrjes. Nuk mund kemi paqe qëndrueshme pa përgjegjësi”, deklaroi Costa.

Ai i bëri thirrje Uashingtonit gjatë gjashtë muajve ardhshëm angazhohet bisedime për tejkaluar mosmarrëveshjet, duke theksuar se BE-ja do vazhdojë mbështesë pavarësinë e gjykatës dhe mbrojë anëtarët e punonjësit e saj.

Edhe kryeministri holandez, Rob Jetten, u zotua se vendi i tij do vazhdojë mbështesë GJPN-në përballë masave amerikane. “Do bëjmë gjithçka nevojitet për ta mbrojtur GJPN-në”, tha ai.

SHBA-ja arsyeton sanksionet me pretendime për njëanshmëri

Administrata e presidentit amerikan, Donald Trump, ka vendosur sanksione gjera ndaj gjykatës, duke e akuzuar atë për njëanshmëri politike dhe për shënjestrim padrejtë shtetasve amerikanë dhe izraelitëve lidhje me pretendimet për krime lufte.

Masat u njoftuan premten nga sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, i cili deklaroi se Uashingtoni synon ndërpresë transaksionet me institucionin dhe t’ia kufizojë aftësinë për vepruar kundër SHBA-së.

“Do t’i ndalojmë transaksionet me këtë gjykatë pabindur, duke i ndërprerë burimet dhe duke paralizuar aftësinë e saj për vepruar kundër nesh”, deklaroi Rubio një video publikuar rrjetet sociale.

Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara dhe qytetarët amerikanë nuk i nënshtrohen juridiksionit GJPN-së.

Sanksionet parashohin ngrirjen e aseteve gjykatës ndodhen SHBA, ndërsa kompanive dhe individëve amerikanë u është dhënë një periudhë gjashtëmujore për ndërprerë marrëdhëniet e biznesit me të.

Netanyahu mirëpret vendimin, GJPN-ja e cilëson sulm ndaj drejtësisë

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, e ka mirëpritur vendimin e administratës amerikane. GJPN-ja ka lëshuar një urdhërarrest ndaj tij lidhje me pretendimet për krime kryera Gaza.

një deklaratë publikuar rrjetin social X, zyra e Netanyahut e cilësoi gjykatën si një organ politik, duke pretenduar se ajo përbën kërcënim për sovranitetin kombëtar dhe demokracitë respektojnë ligjin.

anën tjetër, vetë Gjykata Penale Ndërkombëtare i dënoi sanksionet, duke i konsideruar ato si një sulm ndaj sundimit ligjit dhe rendit juridik ndërkombëtar.

“Ky është një sulm ndaj sundimit ligjit dhe themeleve rendit juridik ndërkombëtar, si dhe ndaj parimit thjeshtë se askush nuk qëndron mbi ligjin”, thuhet reagimin e gjykatës.

Presidentja e GJPN-së, Tomoko Akane, deklaroi se institucioni do vazhdojë ta përmbushë mandatin e tij mënyrë pavarur dhe paanshme, duke u bazuar ligj dhe prova, interes viktimave krimeve rënda.

Gjykata Penale Ndërkombëtare është institucion ndërkombëtar merret me ndjekjen penale personave dyshuar për krime lufte, krime kundër njerëzimit, gjenocid dhe krimin e agresionit, me synimin autorët e këtyre veprave mos mbeten pa u ndëshkuar./lajmi.net/

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