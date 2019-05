Horoskopi për ditën e sotme, 22 maj 2019

Dashi

Disa persona të caktuar duan të mirën tuaj, por këshilla e tyre mund të mos jetë e përshtatshme për situatën aktuale. Megjithatë, merrni në konsideratë çfarë thonë ata dhe përshtateni sa më mirë. Mos u dorëzoni dhe ndiqni ëndrrat.

Demi

Shkolla e jetës do t’ju japë mësime të rëndësishme sot. Një prej tyre ka gjasa të ketë lidhje me financat tuaja. Përpiquni t’i përmbaheni buxhetit dhe të mos kryeni shpenzime të papritura, pasi rrezikoni të mbesni pa para. Ndihmoni sa herë të mundeni, por bëjani të qartë njerëzve që s’mund të përgjigjeni në çdo moment.

Binjakët

Merreni me qetësi punën sot dhe mos u nxitoni kur keni të bëni me çështje delikate. Kjo këshillë vlen edhe për jetën personale. Dikush të cilin ju e doni shumë, do të ketë nevojë të diskutojë disa çështje të rëndësishme. Qëndrojini pranë, ashtu sikurse ju kanë qëndruar në të kaluarën.

Gaforrja

Do të ndiheni disi të irrituar gjatë ditës së sotme. Disa pajisje nuk do të punojnë siç duhet. Bëni shumë kujdes teksa jeni në trafik. Tregoni durim gjatë ditës dhe përpiquni të mendoni pozitivisht.

Luani

Kjo e mërkurë do të jetë një ditë mjaft interesante. Do të jeni të ngarkuar në punë, por jo gjithçka mund ta përfundoni sot. Në mbrëmje do të merrni një dhuratë, e cila do t’ju kënaqë pamasë. Gjithashtu, do të suprizoheni nga arritjet e një të afërmit tuaj në moshë të re.

Virgjëresha

Bëni kujdes me fjalët dhe veprimet tuaja. Ka gjasa që teksa përpiqeni të jepni një këshillë të vlefshme, do të përfundoni duke thënë diçka fyese. Bëni kujdes lidhur me këtë në punë. Nëse veproni kështu, gjithçka do të ecë qetësisht.

Peshorja

Sot do të ndiheni mjaft i motivuar. Kjo do t’ju sjellë lumturi dhe do të ndikoni pozitivisht te të tjerët. Megjithatë, ekziston mundësia që gjërat të ndryshojnë pas një takimi serioz që do të zhvilloni gjatë kësaj të mërkure.

Akrepi

Nëse ju duhet të ndërmerrni një vendim për punën, bëni mirë të vendosni sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që të mos humbisni një mundësi mjaft të mirë. Kur të komunikoni me të tjerët, tregohuni të vëmendshëm ndaj çdo fjale.

Shigjetari

Nuk do të jetë e mundur të keni rol drejtues në një projekt sot, edhe pse mund të jeni të përshtatshëm për atë. Megjithatë, përpiquni ta pranoni këtë dhe ecni përpara. Ka gjasa të konfliktoheni me një anëtar të familjes, i cili mund të fyhet nga fjalët tuaja.

Bricjapi

Ka gjasa që sot të ndiheni të stresuar. Përpiquni maksimalisht për të qenë i qetë, i duruar dhe produktiv në punë. Mund të keni ide mjaft të mira sot, mund të kuptoni të vërtetën te një mik, ose t’i jepni fund një konflikti të vjetër.

Ujori

Nëse ndiheni shumë të ngarkuar emocionalisht, rekomandohet të kërkoni ndihmë sa më shpejt të jetë e mundur. Ka gjasa që nëse prisni më shumë, mund t’ju “kushtojë më shtrenjtë”. Kur të flisni me të tjerë, tregohuni vetvetja dhe flisni hapur.

Peshqit

Gjendja juaj emocionale do të ndryshojë gjatë ditës së sotme. Përpiquni të mos shqetësoheni dhe të mos ndikoni te të tjerët lidhur me këtë. Në mbrëmje rekomandohet të ndryshoni rutinën dhe të vizitoni disa miq të vjetër, ose të planifikoni pushimet. /Lajmi.net/