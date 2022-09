Higuain: Transferimi i Messit në MLS do të ishte një revolucion për futbollin në Amerikë

Gonzalo Higuain ka folur në lidhje me transferimin e mundshëm të Leo Messit në Amerikë.

Gjatë merkatos së verë Messi ka qenë i lidhur me transferim drejt Major League Soccer.

Lionel Messi do të ndryshonte lojën për futbollin në SHBA nëse do të bashkohej me MLS, sipas ish-bashkëlojtarit të Argjentinës, Gonzalo Higuain.

‘El Pipita’, i cili aktualisht luan në MLS me Inter Miami, shpalli argjentinasin të aftë për të riformuar plotësisht sportin në vend.

“Ai tashmë është stërvitur këtu [në Miami], ai e di vendin. Leo është si Maradona, ai nuk mund të jetojë askund. Është vendimi i tij, por nëse ai vjen këtu do të shkaktojë një revolucion të jashtëzakonshëm, pa diskutim”, tha Higuain.

35 vjeçit, i skadon kontrata me klubin aktual PSG në fund të sezonit dhe thuhet se do të peshojë opsionet e tij të ardhshme pas Kupës së Botës 2022. Një lëvizje në MLS me siguri do të ishte nënshkrimi më i madh i ligës që nga David Beckham, i cili tashmë është një pjesë-pronar i Inter Miami./Lajmi.net/