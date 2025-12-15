“Hera e parë që po e dëgjoj”, kështu përgjigjet Konjufca për këngën e Llalloshit për Kurtin

15/12/2025 23:35

Nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca është pyetur për këngën e Edona Llalloshit kushtuar Albin Kurtit.

Konjufca ka thënë se edhe Albin Kurti nuk mendon që njeriut të gjallë duhet t’i bëhet këngë e t’i ndërtohet përmendore.

“Unë mendoj që në masë të madhe e ndaj mendimin me Albin Kurtin, ai e ndan mendimin që për së gjalli njeriut nuk i bëhet këngë dhe nuk i ndërtohet përmendore. Përmendorja është mirë me ju ngritë vetëm dëshmorëve e heronjve, dhe atyre që janë figura madhështore”, ka thënë ai./T7

