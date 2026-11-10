Lumbardh Dellova largohet nga grumbullimi i Kosovës, mungon ndaj Izraelit dhe Irlandës

Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës, Lumbardh Dellova, është liruar nga grumbullimi i ekipit përfaqësues, pasi ekzaminimet mjekësore kanë konfirmuar se nuk është i gatshëm për dy ndeshjet e ardhshme. Lajmi është bërë i ditur nga Federata e Futbollit e Kosovës (FFK), përmes një njoftimi zyrtar, transmeton lajmi.net. Sipas FFK-së, pavarësisht dëshirës së madhe të futbollistit…

Sport

10/11/2026 14:36

Mbrojtësi i Kombëtares Kosovës, Lumbardh Dellova, është liruar nga grumbullimi i ekipit përfaqësues, pasi ekzaminimet mjekësore kanë konfirmuar se nuk është i gatshëm për dy ndeshjet e ardhshme.

Lajmi është bërë i ditur nga Federata e Futbollit e Kosovës (FFK), përmes një njoftimi zyrtar, transmeton lajmi.net.

Sipas FFK-së, pavarësisht dëshirës madhe futbollistit për qenë dispozicion përzgjedhësit, gjendja e tij shëndetësore nuk ia mundëson paraqitjen përballjet kundër Izraelit dhe Irlandës, kuadër Ligës Kombeve.

“Pavarësisht dëshirës madhe lojtarit për qenë dispozicion ekipit, ekzaminimet mjekësore kanë konfirmuar se ai nuk do jetë gjendje ta ndihmojë ekipin dy ndeshjet e radhës kundër Izraelit dhe Irlandës”, thuhet njoftimin e FFK-së.

Federata nuk ka dhënë detaje shtesë për natyrën e lëndimit qendërmbrojtësit.

fund, FFK-ja i ka uruar Dellovës rikuperim sa shpejtë dhe rikthim fushën e gjelbër.

Postimi i plotë:
Lumbardh Dellova lirohet nga grumbullimi
Qendërmbrojtësi Lumbardh Dellova është liruar sot nga grumbullimi i Kombëtares së Kosovës. Pavarësisht dëshirës së madhe të lojtarit për të qenë në dispozicion të ekipit, ekzaminimet mjekësore kanë konfirmuar se ai nuk do të jetë në gjendje ta ndihmojë ekipin në dy ndeshjet e radhës kundër Izraelit dhe Irlandës, në kuadër të Ligës së Kombeve.
Lumbardhit i urojmë rikuperim sa më të shpejtë dhe rikthim sa më parë në fushën e gjelbër!/lajmi.net/

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