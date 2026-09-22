Haziri paralajmëron Qeverinë: Mos prisni që java e dytë të jetë si e para
Njëri nga folësit dhe organizatorët e protestës kundër vendimit të Hagës, Çlirim Haziri, ka paralajmëruar institucionet për intensifikimin e protestave. Në natën e shtatë të tubimit, Haziri tha se protestuesit presin reagim institucional, duke përmendur edhe projektligjin për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara. “Tash është koha që institucionet të përgjigjen! Sepse një javë…
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Njëri nga folësit dhe organizatorët e protestës kundër vendimit të Hagës, Çlirim Haziri, ka paralajmëruar institucionet për intensifikimin e protestave.
Në natën e shtatë të tubimit, Haziri tha se protestuesit presin reagim institucional, duke përmendur edhe projektligjin për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
“Tash është koha që institucionet të përgjigjen! Sepse një javë kemi pritur. Një javë kemi protestuar. Një javë kemi folur qetë”, tha ai.
Neziri iu drejtua drejtpërdrejt institucioneve: “MOS PRISNI QË JAVA E DYTË TË JETË SI E PARA!”
Ai tha se protestat do të vazhdojnë nëse nuk ka përgjigje ndaj kërkesave të tyre.
“Çdo ditë pa përgjigje do të na gjejë përsëri këtu. Dhe sa më gjatë të heshtni, aq më shumë do të rritet zëri i këtij sheshi!”, deklaroi Haziri.
Fjalimi i plotë:
Vëllezër dhe motra! Sonte u bë NJË JAVË!
Shtatë ditë. Shtatë net. Çdo natë, në të njëjtën orë. Çdo natë, në të njëjtin shesh. Çdo natë, bashkë për UÇK-në!
Dhe sonte dua t’ju them vetëm një gjë: SHIKOJENI NJËRI-TJETRIN!
Pas një jave jemi ende këtu. Nuk jemi lodhur. Nuk jemu larguar. Nuk kemi heshtur. Dhe kjo është përgjigjja më e fuqishme për këdo që ka menduar se kjo protestë do të zgjasë një natë, dy net, e pastaj do të shuhet. JO!
Por çfarë janë shtatë net të qëndrimit tonë në këtë shesh, përballë sakrificës së atyre që dhanë jetën për lirinë?
Sot janë bërë 28 vjet nga rënia e Fehmi dhe Xhevë Lladrovcit.
Para sakrificës së Fehmiut dhe Xhevës, qëndrimi ynë shtatë net në këtë shesh është pak! E sidomos sot, 28 vjet më vonë, kur po tentohet të njolloset lufta për të cilën ata dhanë jetën.
Prandaj nuk lodhemi! Nuk largohemi! QËNDROJMË!
Lavdi Fehmi dhe Xhevë Lladrovcit! Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit!
Vëllezër dhe motra, Dikush ka menduar se do të dilnim një natë. Dikush ka menduar se pas dy-tri netësh do të lodheshim. Dikush ka pritur që ky shesh të zbrazej.
Por le ta shohin këtë shesh sonte! JEMI ENDE KËTU!
Sepse nuk jemi mbledhur për një fotografi. Nuk jemi mbledhur për një parti politike. Jemi mbledhur për një kauzë. JEMI BASHKË PËR UÇK-në!
Dhe prej këtij sheshi, tash e shtatë net, po dëgjohet një thirrje që duhet ta dëgjojnë kudo: JO NË EMRIN TIM!
Kur ne besojmë se po tentohet të njolloset lufta e UÇK-së: JO NË EMRIN TIM!
Kur kërkohet heshtja jonë përballë asaj që ne e konsiderojmë padrejtësi: JO NË EMRIN TIM!
Dhe ne nuk kemi vetëm një thirrje. KEMI KËRKESA!
Dje, në Kuvendin e Republikës së Kosovës, është dorëzuar projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
Tash është koha që institucionet të përgjigjen!
Sepse një javë kemi pritur. Një javë kemi protestuar. Një javë kemi folur qetë.
Dhe askush të mos e marrë qetësinë tonë për dobësi!
Askush të mos mendojë se duke heshtur, ky shesh do të lodhet. Sepse çdo derë institucionale që nuk hapet, do të thotë se kërkesa jonë duhet të trokasë edhe më fort!
Dhe le ta dëgjojnë mirë: NUK KA DERË INSTITUCIONALE QË NUK E THYEN ZËRI I KËTIJ POPULLI!
Ne kemi zgjedhur sheshin. Kemi zgjedhur protestën. Kemi zgjedhur ta ngremë zërin.
Por para se t’i zgjidhnim të gjitha këto… KEMI LINDUR QË TË MOS DORËZOHEMI!
Prandaj sonte, pas një jave, nga ky shesh po ua themi qartë institucioneve: MOS PRISNI QË JAVA E DYTË TË JETË SI E PARA!
Nëse mendoni se koha punon kundër këtij sheshi — gaboheni!
Nëse mendoni se heshtja do të na lodhë — gaboheni!
Sepse çdo ditë pa përgjigje do të na gjejë përsëri këtu. Dhe sa më gjatë të heshtni, aq më shumë do të rritet zëri i këtij sheshi!
Vëllezër dhe motra, Sonte dua t’ju falënderoj secilin prej jush.
Sepse këtë protestë nuk e mban një njeri. Nuk e mban një organizatë. Nuk e mban një parti. E MBANI JU!
Ju që vini natë pas nate. Ju që nuk jeni lodhur. Ju që nuk jeni larguar. Ju që nuk keni heshtur.
Prandaj sonte mos e humbni zemrën!
Shtatë ditë nuk janë fundi! SHTATË DITË JANË VETËM FILLIMI!
Nëse për shtatë ditë ky shesh nuk është zbrazur, atëherë shtatë ditët që vijnë duhet ta bëjnë zërin tonë edhe më të madh!
Nesër silleni edhe një mik me vete! Silleni një familjar! Thirreni atë që deri sot ka qëndruar në shtëpi!
Sepse ky shesh nuk duhet të zvogëlohet. KY SHESH DUHET TË RRITET!
Sonte jemi këtu pas një jave. Nesër duhet të jemi më shumë! Pasnesër edhe më shumë! DERISA ZËRI YNË TË DËGJOHET!
Dhe sa herë që dikush mendon se mund të flasë në emrin tonë, përgjigjja nga ky shesh do të jetë: JO NË EMRIN TIM! JO NË EMRIN TIM! JO NË EMRIN TIM!
Kosova nuk harron!
Lavdi dëshmorëve të kombit!
Lavdi Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës!
BASHKË PËR UÇK-në!