Ftesa e Haxhiut për familjet e ish-krerëve të UÇK-së, Klestor Veseli: Nuk jam kontaktuar nga Presidenca

Klestor Veseli, djali i ish-kreut të UÇK-së, Kadri Veseli, edhe sonte ka marrë pjesë në protestën mbështetëse për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK). I pyetur nga mediat nëse ka marrë ftesë nga Presidenca për takim, pas raportimeve se ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, do të ftojë familjet e ish-krerëve të UÇK-së…

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22/09/2026 21:52

Klestor Veseli, djali i ish-kreut të UÇK-së, Kadri Veseli, edhe sonte ka marrë pjesë në protestën mbështetëse për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).

I pyetur nga mediat nëse ka marrë ftesë nga Presidenca për takim, pas raportimeve se ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, do të ftojë familjet e ish-krerëve të UÇK-së pas aktgjykimit dënues të Gjykatës Speciale, Veseli tha se nuk është kontaktuar.

“Unë personalisht jo”, u shpreh shkurt Klestor Veseli.

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