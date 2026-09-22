Ftesa e Haxhiut për familjet e ish-krerëve të UÇK-së, Klestor Veseli: Nuk jam kontaktuar nga Presidenca
Klestor Veseli, djali i ish-kreut të UÇK-së, Kadri Veseli, edhe sonte ka marrë pjesë në protestën mbështetëse për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK). I pyetur nga mediat nëse ka marrë ftesë nga Presidenca për takim, pas raportimeve se ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, do të ftojë familjet e ish-krerëve të UÇK-së…
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Klestor Veseli, djali i ish-kreut të UÇK-së, Kadri Veseli, edhe sonte ka marrë pjesë në protestën mbështetëse për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
I pyetur nga mediat nëse ka marrë ftesë nga Presidenca për takim, pas raportimeve se ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, do të ftojë familjet e ish-krerëve të UÇK-së pas aktgjykimit dënues të Gjykatës Speciale, Veseli tha se nuk është kontaktuar.
“Unë personalisht jo”, u shpreh shkurt Klestor Veseli.