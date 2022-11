Hazard për mesazhin e Gjermanisë para ndeshjes ndaj Japonisë: Në fund ata e humbën ndeshjen, s’jemi këtu për të përçuar mesazhe politike Eden Hazard, në një prononcim pas ndeshjes që kombëtarja e tij e pati ndaj Kanadasë, u pyet në lidhje me veprimin që e bëri kombëtarja gjermane para fillimit të takimit me Japoninë. Në foton që tradicionalisht bëhet para fillimit të sfidës, “pancerët” mbuluan gojën me dorë, duke simbolizuar shkeljen e të drejtave të njeriut nga…