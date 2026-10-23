E pabesueshme, por e vërtetë, zbulohet se kur do të zbresë në fushë legjenda braziliane e futbollit

Ronaldinho do të rikthehet në fushën e lojës në moshën 46-vjeçare. Klubi italian Ravenna ka konfirmuar se legjenda braziliane do të luajë në një ndeshje zyrtare më 15 nëntor, në orën 17:30, në stadiumin “Bruno Benelli”. Sipas njoftimit të klubit, fituesi i Topit të Artë për vitin 2005 do të paraqitet me fanellën e Ravennës…

Sport

23/10/2026 22:14

Ronaldinho do të rikthehet në fushën e lojës në moshën 46-vjeçare. Klubi italian Ravenna ka konfirmuar se legjenda braziliane do të luajë në një ndeshje zyrtare më 15 nëntor, në orën 17:30, në stadiumin “Bruno Benelli”.

Sipas njoftimit të klubit, fituesi i Topit të Artë për vitin 2005 do të paraqitet me fanellën e Ravennës në derbin ndaj Forlì, një ngjarje që pritet të tërheqë vëmendje të madhe nga tifozët e futbollit.

Ronaldinho, i cili u bë ikonë e futbollit botëror me Barcelonën, Milanin dhe kombëtaren e Brazilit, u tërhoq nga futbolli në vitin 2018, ndërsa ndeshjen e tij të fundit zyrtare e zhvilloi në vitin 2015, me fanellën e Fluminense.

Gjatë karrierës së tij, braziliani fitoi Ligën e Kampionëve me Barcelonën dhe Kupën e Botës me Brazilin në vitin 2002, duke u shndërruar në një prej futbollistëve më të dashur për publikun falë teknikës, driblimeve dhe stilit spektakolar të lojës.

Kthimi i tij te Ravenna, i paralajmëruar si pjesë e një marrëveshjeje komerciale, ka ngjallur interes të madh. Tashmë, tifozët presin me padurim ta shohin edhe një herë në fushë njërin prej emrave më të mëdhenj të historisë së futbollit.

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