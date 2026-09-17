Haxhiu: Mbrojtja e ish-drejtuesve të UÇK-së është detyrë qytetare e institucionale – Por askush nuk i mbron ata duke shpallur aty për aty “spiunë” e “tradhtarë” kundërshtarët politikë
Ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, përmes një reagimi publik, ka bërë thirrje për maturi të lartë institucionale dhe shoqërore, duke theksuar se mbrojtja e ish-drejtuesve të UÇK-së nuk bëhet duke shpallur “spiunë” apo “tradhtarë” kundërshtarët politikë dhe qytetarët. Haxhiu ka vlerësuar se etiketimet e tilla në protesta, emisione televizive dhe rrjete sociale riprodhojnë…
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Ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, përmes një reagimi publik, ka bërë thirrje për maturi të lartë institucionale dhe shoqërore, duke theksuar se mbrojtja e ish-drejtuesve të UÇK-së nuk bëhet duke shpallur “spiunë” apo “tradhtarë” kundërshtarët politikë dhe qytetarët.
Haxhiu ka vlerësuar se etiketimet e tilla në protesta, emisione televizive dhe rrjete sociale riprodhojnë logjikën e vetë akuzës, duke e shndërruar kundërshtarin në shënjestër, transmeton lajmi.net.
Sipas saj, përpjekja për ta paraqitur një popull të tërë si burim “spiunimi” është e pavërtetë, fyese dhe e rrezikshme, pasi dëshmitë janë përgjegjësi vetjake e individëve e jo e një populli të tërë.
Ajo ka fshikulluar gjithashtu shpifjet dhe kërcënimet, duke potencuar se vlerat e luftës së UÇK-së nuk mbrohen në këtë mënyrë, por me të vërtetën, drejtësinë dhe dinjitetin. Në fund, u ka bërë thirrje të gjithë individëve që veprojnë publikisht të tregojnë pjekuri dhe të mos lejojnë që dhimbja të shndërrohet në përçarje të brendshme.
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