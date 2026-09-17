Endrit Thaçi nga protesta në Prishtinë: Faleminderit shqiptarë – populli është me UÇK-në

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, ka falendëruar sërish popullin shqiptar për mbështetje, duke thënë se Ushtria Çlirimtare e Kosovës është e pastër. Ai gjatë protestës që po mbahet aktualisht në sheshin “Skenderbeu” falendëroi edhe mediat. “Dua t’i falenderoj të gjithë popullin ëshqiptar për mbështetje, jemi falenderues shumë. Populli është me UÇK-në, ushtria është…

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17/09/2026 21:39

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, ka falendëruar sërish popullin shqiptar për mbështetje, duke thënë se Ushtria Çlirimtare e Kosovës është e pastër.

Ai gjatë protestës që po mbahet aktualisht në sheshin “Skenderbeu” falendëroi edhe mediat.

“Dua t’i falenderoj të gjithë popullin ëshqiptar për mbështetje, jemi falenderues shumë. Populli është me UÇK-në, ushtria është e pastër dhe besojmë në pafajsinë e gjithë çlirimtarëve tonë. Faleminderit për mediat që janë tregu shumë bashkëpunuese, si dhe për punën e palodhshme që keni bë”, deklaroi Thaçi.

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