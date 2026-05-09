Haxhiu: Kosova e ka të qartë destinacionin euroatlantik

09/05/2026 18:00

Në shënimin e Ditës së Evropës, ushtruesja e detyrës së Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka ritheksuar orientimin e palëkundur evropian të Kosovës, duke deklaruar se vendi është “evropian në histori, në kulturë dhe në orientimin e saj politik”.

Haxhiu ka vlerësuar se rruga drejt Bashkimit Evropian po dëshmohet përmes forcimit të institucioneve, rritjes së mirëqenies sociale dhe shtrirjes së rendit e sovranitetit në të gjithë territorin e vendit.

“Sot, kjo matet me pagë minimale të rritur, me më shumë mbështetje për familjet, me mundësi për të rinjtë dhe me shtet që ushtron sovranitet e rend në çdo cep të territorit të saj”, ka theksuar ajo.

Sipas saj, Kosova tashmë i ka përmbushur kriteret për anëtarësim në Këshilli i Evropës dhe mbetet e vendosur në rrugën e saj euroatlantike.

Haxhiu ka paralajmëruar se çdo vonesë ndaj Kosovës në proceset integruese dëmton drejtpërdrejt qytetarët dhe njëkohësisht cenon besueshmërinë e vetë vizionit evropian në Ballkanin Perëndimor.

 

