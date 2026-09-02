Haxhiu i liron nga detyra 18 gjyqtarët serbë që kishin dhënë dorëheqje në 2022-tën
Ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu ka njoftuar për një vendim të ri. Ajo përmes një postimi në Facebook ka thënë se i ka liruar nga detyra 18 gjyqtarët serbë që kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022. “Pas propozimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore, sot kam liruar…
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Ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu ka njoftuar për një vendim të ri.
Ajo përmes një postimi në Facebook ka thënë se i ka liruar nga detyra 18 gjyqtarët serbë që kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022.
“Pas propozimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore, sot kam liruar nga detyra 18 gjyqtarë serbë, të cilët kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022”, ka shkruar Haxhiu. /Lajmi.net/
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