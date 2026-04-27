Haxhiu fton partitë politike të marrin pjesë në seancë

27/04/2026 21:10

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, u ka bërë thirrje partive politike që të marrin pjesë në seancën e jashtëzakonshme që do të mbahet sot në ora 20:30.

Ajo ka theksuar se, sipas informacioneve që ka, deputetët e partive politike ndodhen në zyrat e tyre dhe i ka ftuar të zbresin në sallën plenare për të marrë pjesë në seancë.

“Sipas informacioneve tona, ata janë në zyrat e tyre dhe i ftoj që të vijnë poshtë dhe të marrin pjesë në seancë plenare”, ka thënë Haxhiu.

