Haxhiu e fton PDK-në në takim për datën e zgjedhjeve, ata e pranojnë ftesën

Lajme
Dje është shpërndarë Kuvendi i Kosovës dhe pas kësaj i hapet rrugë procesit të ri zgjedhor.
Ushtruesja e Detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu sot ka takuar kryetarin e KQZ-së, Kreshnik Radoniqin për të diskutuar datën e zgjedhjeve.
Pas tij, ajo ka filluar të dërgoj ftesat edhe për partitë politike.
Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku ka thënë për lajmi.net se ata kanë marrë ftesë për t’u takuar nesër në orën 15:00 dhe do t’i përgjigjen pozitivisht ftesës..
“Po kemi marrë ftesë dhe marrim pjesë. Takimi mbahet nesër në orën 15:00”, ka thënë Çitaku. /Lajmi.net/