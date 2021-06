Harry Styles zbulon fizikun e tij me shumë tatuazhe ndërsa shijon plazhin italian

Por Harry Styles po e merrte kohën e tij duke i dhënë fund pushimeve të tij italiane pasi u drejtua për në vendin mesdhetar për të përfunduar xhirimet, shkruan Daily Mail.

Superstari 27-vjeçar i pop-it, i kthyer në aktor, u pa të premten ndërsa gëzonte ca kohë në ujërat blu të Porto Ercole para se të pushonte në rërë, transmeton lajmi.net.

Harry e filloi ditën e tij të pushimit me një zhytje të shpejtë në ujërat e kristalta.

Këngëtari mbante me vete një shishe me ujë për të qëndruar i hidratuar nën diell dhe ai e vendosi atë në një shkëmb pranë dushit me atletet dhe telefonin e tij.

Ai kishte veshur një palë mbathje të shkurtra blu të errëta për të notuar që theksonin fizikun e tij.

Ish-anëtari i One Direction vuri në shfaqje tatuazhet e tij të bollshme në gjoks dhe krah ndërsa lante kripën e detit nën dush./Lajmi.net/