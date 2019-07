Ai fillimisht pritet që ta vizitojë një fermer në fshatin Zajqec, i cili është përfitues i programeve mbështetëse nga Qeveria e Kosovës, ndërkaq më pas do të vizitojë edhe fabrikën e ujit “Zajqeci”.

Pas kësaj, Haradinaj do të ketë takim me fermerë në plantacionin e arrës në fshatin Kopërnicë, gjithashtu përfitues të programeve mbështetëse nga Qeveria e Kosovës, dhe me këtë rast, në këtë fshat, ai do të bëjë edhe hapjen e fushatës së korrje-shirjeve.