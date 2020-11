Haradinaj-Stublla: Britania e Madhe mbetet ndër aleatët më të rëndësishëm të Kosovës

Shefja e diplomacisë kosovare Meliza Haradinaj-Stublla, sot zhvilloi një video-takim me ministren britanike për Fqinjësi Evropiane dhe Amerikë, Wendy Morton me të cilën ka diskutuar mbi situatën e politikës së brendshme e të jashtme të Kosovës, dialogun me Serbinë dhe bashkëpunimin rajonal e integrimin euro-atlantik të Kosovës.