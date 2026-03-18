Haradinaj ngushëllon familjet e personave që vdiqen në vendin e punës në Vjenë të Austrisë

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka shkruar në lidhje me tragjedinë që ka ndodhur dje në Vjenë të Austrisë, ku në mesin e viktimave janë edhe tre qytetarë nga Kosova. Ai ka shprehur ngushëllime për familjarët e këtyre viktimave, shkruan lajmi.net.

18/03/2026 10:14

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj ka shkruar në lidhje me tragjedinë që ka ndodhur dje në Vjenë të Austrisë, ku në mesin e viktimave janë edhe tre qytetarë nga Kosova.

Ai ka shprehur ngushëllime për familjarët e këtyre viktimave, shkruan lajmi.net.

“I trishtë lajmi për vdekjen tragjike të tre qytetarëve të Kosovës në vendin e tyre të punës në Vjenë të Austrisë. Në këto momente të rënda, ndajmë dhimbjen me familjet e viktimave dhe me të gjithë ata që i njohën. Zoti ua lehtësoftë dhimbjen!”, ka shkruar Haradinaj. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë:

