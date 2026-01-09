Haradinaj: Gjykata Speciale kryekëput u ngrit me përça dhe njollosë UÇK-në
Ish-kryetari i OVL UÇK-së, Nasim Haradinaj ka deklaruar se Gjykata Speciale është themeluar për të përçarë dhe njollosur Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës.
“Gjykata Speciale kryekëput është ngritur me përça dhe me e njollosë UÇK-në”, tha ai.
Pos tjerash, sa i përket përfundimit të gjykimit të madh të “Thaçit dhe të tjerëve”, Haradinaj thotë se Specialja do të tentojë të përçajë popullin me vendime sa liruese ashtu edhe dënuese.
“Nëse Kosova dhe ata njerëz që na prezantojnë atje dënohen për këto vepra që padrejtësisht ngarkohen, ose në fund të fundit janë të dyshuar, unë mendoj që Kosova hyn në të njëjtin grup me forcat serbe, dhe lufta jonë determinohet si joçliruese”, u shpreh Haradinaj në Klan.
“Po të ketë vendim lirues, duhet të lirohen të gjithë. Por duke llogaritur që kjo gjykatë ka për synim njollosjen e vet UÇK-së dhe njollosjen e krerëve që kanë shpallur pavarësinë, unë nuk mendoj vetëm për Hashim Thaçin por edhe ata që kanë qëndruar pas tij, mendoj që kjo gjykatë diskriminuese nëse fillon dhe nuk mundet me i dënu, ka me u mundu me e prish dinjitetin dhe do të mundohet të na përçajë popullin me disa vendime dënuese e disa liruese”, tha ai.