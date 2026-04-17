Haradinaj dorëzon kërkesën në Kuvend për një ceremoni përkujtimore dhe çmim vjetor në nder të Eliot Engel
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka njoftuar se ka dorëzuar zyrtarisht në Kuvendin e Republikës së Kosovës një kërkesë për organizimin e një ceremonie përkujtimore në nder të ish-kongresistit amerikan Eliot Engel.
Sipas Haradinajt, kjo iniciativë synon të shprehë mirënjohjen institucionale për kontributin e Engel në mbështetje të lirisë, pavarësisë dhe shtetndërtimit të Kosovës, duke e cilësuar atë si një nga zërat më të fuqishëm në momentet kyçe të historisë së vendit, transmeton lajmi.net.
Propozimi përfshin mbajtjen e një seance të veçantë përkujtimore në Kuvend, si dhe krijimin e një çmimi vjetor me emrin “Eliot Engel” dhe vendosjen e një memoriali të përhershëm brenda hapësirave të institucionit.
Haradinaj ka theksuar se nderimi i miqve të Kosovës është detyrim institucional dhe kombëtar, duke e konsideruar këtë iniciativë si një hap të rëndësishëm për ruajtjen e kujtesës historike dhe forcimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.