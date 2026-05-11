Haradinaj: Ardian Gjini është alternativa që i duhet Kosovës në këtë periudhë politike
Daut Haradinaj i ka uruar sukses Ardian Gjini, pasi ky i fundit u zyrtarizua si bartës i listës së Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe kandidat për kryeministër në zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit.
Përmes një reagimi publik, Haradinaj ka vlerësuar se Gjini përfaqëson vizionin, përgjegjësinë dhe seriozitetin që, sipas tij, i nevojitet Kosovës në këtë periudhë politike.
Ai ka theksuar se vendi ka nevojë për lidership të qëndrueshëm dhe zhvillimor në proceset e ardhshme politike dhe institucionale.
Sipas Haradinajt, kandidimi i Gjinit paraqet një alternativë serioze për qytetarët në zgjedhjet parlamentare që pritet të mbahen më 7 qershor. /Lajmi.net/