Hapja e urës së Ibrit, kryetari i Mitrovicës Veriore thotë se “KFOR’i mori vendim bazuar në raportin e Policisë së Kosovës”
Kryetari i Mitrovicës Veriore, Milan Radojeviç, ka reaguar lidhur me njoftime për hapjen e urës së Ibrit, duke vlerësuar se e përfaqësuesit e forcave ndërkombëtare paqeruajtëse në Kosovë e kanë marrë këtë vendim “me sa duket vetëm bazuar në raportin e Policisë së Kosovës”. Ai tha se raportet nuk përmendin, sipas tij, incidente me motive…
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Kryetari i Mitrovicës Veriore, Milan Radojeviç, ka reaguar lidhur me njoftime për hapjen e urës së Ibrit, duke vlerësuar se e përfaqësuesit e forcave ndërkombëtare paqeruajtëse në Kosovë e kanë marrë këtë vendim “me sa duket vetëm bazuar në raportin e Policisë së Kosovës”.
Ai tha se raportet nuk përmendin, sipas tij, incidente me motive etnike dhe se ura do t’i dorëzohet asaj policie, pra “atyre që ndihmojnë në prishjen e shtëpizave në liqenin Gazivode dhe kontrollojnë shtëpitë serbe çdo ditë, por edhe rrahin serbët, siç është rasti me Nenad Rashkoviqin”.
“Për çfarë lloj reduktimi apo tërheqjeje të KFOR-it po flet bashkësia ndërkombëtare? Ende nuk kemi një përgjigje se kush e rrahu brutalisht Rashkoviqin. Ata heshtin për këtë. Por për çfarë lloj tërheqjeje po flasim, sepse e njëjta gjë që ndodhi më 17 mars 2004 mund të ndodhë edhe tani”, tha Radojeviq.
Ai vlerësoi se duhet të kihet parasysh se po afron verdikti për ish-udhëheqësve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), të akuzuar në Hagë, duke shtuar se partia Lista Serbe ia vuri në dukje KFOR-it frikën nga serbët dhe i kërkoi atyre të forcojnë forcat e tyre pak para “verdiktit”.
Radojević shtoi se autoritetet në Mitrovicën e Veriut nuk kanë asnjë bashkëpunim me Policinë e Kosovës, duke deklaruar se kjo u demonstrua së fundmi gjatë prishjes së më shumë se “20 garazheve serbe, pa vendim gjykate dhe pëlqimin e komunës”.
“Kurti po përpiqet me të gjitha mjetet ta thyejë veriun e Mitrovicës, sepse e di se duke vepruar kështu e theu rezistencën e serbëve në Kosovë”.