Hamza takon ambasadoren e Izraelit: Partneritetet ndërkombëtare, kyçe për stabilitetin dhe zhvillimin e Kosovës

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka pritur në selinë e Partisë Demokratike të Kosovës ambasadoren e Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv. Gjatë takimit, Hamza dhe ambasadorja Ziv diskutuan për zhvillimet aktuale politike në vend, marrëdhëniet dypalëshe mes Kosovës dhe Izraelit, si dhe për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët. Kryetari i PDK-së falënderoi ambasadoren Ziv…

Lajme

26/01/2026 15:31

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka pritur në selinë e Partisë Demokratike të Kosovës ambasadoren e Izraelit në Kosovë, Tamar Ziv.

Gjatë takimit, Hamza dhe ambasadorja Ziv diskutuan për zhvillimet aktuale politike në vend, marrëdhëniet dypalëshe mes Kosovës dhe Izraelit, si dhe për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët.

Kryetari i PDK-së falënderoi ambasadoren Ziv për mbështetjen e vazhdueshme të Izraelit ndaj Kosovës dhe për angazhimin e saj në forcimin e lidhjeve miqësore dhe partneritetit ndërmjet dy vendeve.

“Partia Demokratike e Kosovës mbetet e përkushtuar në avancimin e partneriteteve ndërkombëtare që kontribuojnë në stabilitetin, zhvillimin dhe forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës”, ka thënë Kryetari i PDK-së.

Artikuj të ngjashëm

January 26, 2026

22 vjet e gjysmë burgim për të akuzuarit për vrasjen e...

Lajme të fundit

22 vjet e gjysmë burgim për të akuzuarit...

Protestat e transportuesve në rajon bllokuan pikat kufitare,...

Djegia e bagerit në Mitrovicë, reagon Arian Tahiri:...

Komuna e Prishtinës i jep lejen platformës qytetare...