Hamza shpreh ngushëllime për vdekjen e kosovarëve në Austri: Me mendje e zemër jemi pranë familjeve të tyre
Lajme
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza ka shkruar në lidhje me tragjedinë që ndodhi dje në Vjenë të Austrisë, ku humbën jetën tre kosovarë.
Ai është shprehur i prekur thellë nga ky rast, shkruan lajmi.net.
“Ngushëllime të sinqerta për familjet dhe të afërmit e tyre. Në këto momente të vështira, me mendje e zemër jemi pranë tyre”, ka shkruar Hamza në Facebook. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: