Hamza: Me u taku në 2 të natës me kryeministrin nuk është rastësi – U përdoren resurset institucionale në Mitrovicë
Kryetari i zgjedhur i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Bedri Hamza, është i ftuar në “Pressing” të T7.
Ai ka thënë se kryeministri në detyrë Albin Kurti në rastin e fushatës në Mitrovicës, jo vetëm që ka përdorur resurset shtetërore, pore dhe ato institucionale.
Po ashtu ka thënë se edhe bizneseve i është bërë presion.
“Në raundin e dytë, por edhe gjatë raundit të parë. I ka përdor resurset shtetërore, edhe automjetet, edhe derivatet, edhe shpenzimet tjera, gjitha i ka përdor niveli qendror në rastin e Mitrovicës. Por, këto nuk kanë ndonjë peshë, nuk është mirë që janë përdor resurset shtetërore, por janë përdorur resurset institucionale, edhe institucionet caktuara brenda qeverisë janë vendosur brenda politikës”, ka thënë ai.