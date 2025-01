Hamza: 100 euro në muaj subvencionim për familjet që regjistrojnë fëmijët në çerdhe private Kandidati për kryeministër nga radhët e PDK-së, Bedri Hamza ka premtuar se në rast se del fitues në zgjedhjet e 9 shkurtit, do të subvencionojë familjet me nga 100 euro në muaj për fëmijët që regjistrohen në çerdhe private. Pos kësaj ai tha se do të ketë programe të veçanta të bullizmit dhe dhunës nëpër…